Nations League, Lega C: Grecia flop, Panucci si gioca tutto a novembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo due finestre dedicate alla Nations League i giochi nella Lega C sono ancora apertissimi. Di seguito il quadro completo della terza divisione del torneo UEFA:

GRUPPO 1

Destino nelle mani della Scozia nel Gruppo 1, raggruppamento tanto equilibrato da poter terminare con le tre squadre a pari punti. Sarà decisivo sotto questo aspetto la sfida del 17 novembre a Scutari fra Albania e Scozia: la selezione di Panucci deve assolutamente vincere. A differenza dei gironi a tre squadre delle Lega A e Lega B, l'ultimo posto in questo girone non determinerà la retrocessione automatica. Il fanalino di coda verrà messo a confronto con le altre terze classificate della Lega (comprensiva di tre gironi da 4 squadre) e la peggiore scenderà in Lega D.

Partite giocate

7 settembre, ALBANIA-ISRAELE 1-0- 44' Xhaka

10 settembre, SCOZIA-ALBANIA 2-0 - 47' Djimsiti aut., 68' Naismith

11 ottobre, ISRAELE-SCOZIA 2-1 - 25' Mulgrew (S), 52' Peretz (I), 75' Tierney aut. (I)

14 ottobre, ISRAELE-ALBANIA 2-0 - 8' Hemed, 83' Saba

Classifica

ISRAELE 6

SCOZIA 3

ALBANIA 3

Prossimi incontri

17 novembre, ALBANIA-SCOZIA

20 novembre, SCOZIA-ISRAELE

GRUPPO 2

Finlandia a un passo dalla promozione, grazie al successo nello scontro diretto contro la Grecia. Gli ellenici non possono sbagliare nulla e devono vincere le ultime due partite, peraltro in casa, sperando che i finlandesi perdanoanche in Ungheria il 18 novembre.

Partite giocate

8 settembre, FINLANDIA-UNGHERIA 1-0 - 7' Pukki

8 settembre, ESTONIA-GRECIA 0-1 - 14' Fortounis

11 settembre, UNGHERIA-GRECIA 2-1 - 15' Sallai (U), 18' Manolas (G), 43' Kleinsheisler (U)

11 settembre, FINLANDIA-ESTONIA 1-0 - 12' Pukki

12 ottobre, GRECIA-UNGHERIA 1-0 - 65' Mitroglou

12 ottobre, ESTONIA-FINLANDIA 0-1 - 90' +1 Pukki

15 ottobre, ESTONIA-UNGHERIA 3-3 - 20' Luts (F), 24' Nagy (U), 5' e 51' Szalai (U), 70' Patkai aut. (E), 79' Anier (E)

15 ottobre, FINLANDIA-GRECIA 2-0 - 46' Soiri, 89' Kamara

Classifica

FINLANDIA 12

GRECIA 6

UNGHERIA 4

ESTONIA 1



Prossimi incontri

15 novembre, GRECIA-FINLANDIA

15 novembre, UNGHERIA-ESTONIA

18 novembre, UNGHERIA-FINLANDIA

18 novembre, GRECIA-ESTONIA

GRUPPO 3

Lotta a due fra Norvegia e Bulgaria per la promozione. Gli scontri diretti fra le due squadre sono in assoluta parità e sarà decisiva, in caso di arrivo a pari punti, la differenza reti. Che attualmente premia gli scandinavi (+3 a +2). Slovenia a un passo dalla retrocessione, con Cipro lontano tre punti e in vantaggio negli scontri diretti. Proprio i ciprioti in questo momento rischiano di far compagnia agli sloveni essendo la peggior terza classificata della Lega C, considerando solo le partite contro le prime due.

Partite giocate

6 settembre, SLOVENIA-BULGARIA 1-2 - 3' e 59' Kraev

6 settembre, NORVEGIA-CIPRO 2-0 - 21' e 42' Johansen

9 settembre, BULGARIA-NORVEGIA 1-0 - 59' Vasiliev

9 settembre, CIPRO-SLOVENIA 2-1 - 54' Beric (S), 69' Sotriou (C), 89' Stojanovic aut. (C)

13 ottobre, NORVEGIA-SLOVENIA 1-0 - 45' +5 Selnaes

13 ottobre, BULGARIA-CIPRO 2-1 - 41' Kastanos (C), 59' Despodov (B), 68' Nedelev (B)

16 ottobre, NORVEGIA-BULGARIA 1-0 - 31' Elyounoussi

16 ottobre, SLOVENIA-CIPRO 1-1 - 37' Papoulis (C), 83' Skubic (S)

Classifica

NORVEGIA 9

BULGARIA 9

CIPRO 4

SLOVENIA 1

Prossimi incontri

16 novembre, CIPRO-BULGARIA

16 novembre, SLOVENIA-NORVEGIA

19 novembre, CIPRO-NORVEGIA

19 novembre, BULGARIA-SLOVENIA

GRUPPO 4

Corsa a tre per il primato con la Serbia che ha un doppio vantaggio: il punto in più sul Montenegro e la possibilità di giocare le restanti due partite in casa. Lituania virtualmente retrocessa: per i baltici l'unica speranza è vincere in Romania con due reti di scarto o con una, segnando almeno tre gol. E vincere anche in Serbia, sperando in un ko della Romania in Montenegro.

Partite giocate

7 settembre, LITUANIA-SERBIA 0-1 - 38' Tadic rig.

7 settembre, ROMANIA-MONTENEGRO 0-0

10 settembre, SERBIA-ROMANIA 2-2 - 26' e 63' Mitrovic (S), 48' Stanciu rig. (R), 68' Tucudean

10 settembre, MONTENEGRO-LITUANIA 2-0 - 34' Savic rig., 35' Jankovic

11 ottobre, LITUANIA-ROMANIA 1-2 - 13' Chipciu (R), 90' Zulpa (L), 90'+4 Maxim (R)

11 ottobre, MONTENEGRO-SERBIA 0-2 - 18' su rig. e 81' Mitrovic

14 ottobre, ROMANIA-SERBIA 0-0

14 ottobre, LITUANIA-MONTENEGRO 1-4 - 10' e 45'+1 Mugosa (M), 35' Kopitovic (M), 86' Zoric (M), 88' Baravykas (L)

Classifica

SERBIA 8

MONTENEGRO 7

ROMANIA 6

LITUANIA 0

Prossimi incontri

17 novembre, SERBIA-MONTENEGRO

17 novembre, ROMANIA-LITUANIA

20 novembre, SERBIA-LITUANIA

20 novembre, MONTENEGRO-ROMANIA