Nations League, Lega C: i risultati della serata e la classifica dei gruppi

Si sono giocate questa sera altre due gare di Nations League riguardante la League C. La Finlandia vince 1-0 contro l'Estonia di Klavan (difensore del Cagliari) grazie alla rete di Pukki, mentre alla Grecia non basta il gol di Manolas per avere la meglio sull'Ungheria, che vince grazie alle reti di Sallai e Kleinheisler. La Nations League tornerà l’11 ottobre, giorno in cui inizierà la seconda “tornata” con la terza e la quarta giornata. Questi i risultati della serata:

League C

Finlandia-Estonia 1-0

Ungheria-Grecia 2-1

Questa la classifica parziale della League C (tra parentesi le gare giocate):

Gruppo 1

Scozia 3 (1)

Albania 3 (2)

Israele 0 (1)

Gruppo 2

Finlandia 6 (2)

Grecia 3 (2)

Ungheria 3 (2)

Estonia 0 (2)

Gruppo 3

Bulgaria 6 (2)

Norvegia 3 (2)

Cipro 3 (2)

Slovenia 0 (2)

Gruppo 4

Montenegro 4 (2)

Serbia 4 (2)

Romania 2 (2)

Lituania 0 (2)

Questa la classifica parziale delle squadre al 3° posto (tra parentesi le gare giocate):

Ungheria 3 (2)

Romania 2 (2)

Israele 0 (1)

Cipro 0 (1)