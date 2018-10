Nations League, Lega D: Georgia promossa. Gibilterra nella storia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo due finestre dedicate alla Nations League nella Lega D abbiamo il primo verdetto: la Georgia sale di un gradino con due partite d'anticipo.

GRUPPO 1

Giochi fatti con la Georgia che ha vinto il girone con due turni d'anticipo. Il resto delle partite sarà utile solo per determinare il ranking complessivo della Nations League in virtù del sorteggio del 2 dicembre per le qualificazioni a Euro 2020.

Partite giocate

6 settembre, KAZAKISTAN-GEORGIA 0-2 - 69' Chakvetadze, 74' Malyj aut.

6 settembre, LETTONIA-ANDORRA 0-0

9 settembre, GEORGIA-LETTONIA 1-0 - 77' Okriashvili rig.

9 settembre, ANDORRA-KAZAKISTAN 1-1 - 68' Logvinenko (K), 86' Alaez (A)

13 ottobre, GEORGIA-ANDORRA 3-0 - 33' e 84' Qazaishvili (G), 90'+5 Kankava

13 ottobre, LETTONIA-KAZAKISTAN 1-1 - 16' Zaynwtdinov (K), 40' Karasauks (L)

16 ottobre, KAZAKISTAN-ANDORRA 4-0 - 21' Seydaxmet, 39' Turysbek, 61' Gomes aut. 74' Mwrtazayev

16 ottobre, LETTONIA-GEORGIA 0-3 - 8' Kankava, 29' Gvila, 61' Chakvetadze

Classifica

GEORGIA 12

KAZAKISTAN 5

LETTONIA 2

ANDORRA 2

Prossimi incontri

15 novembre, KAZAKISTAN-LETTONIA

16 novembre, ANDORRA-GEORGIA

19 novembre, ANDORRA-LETTONIA

19 novembre, GEORGIA-KAZAKISTAN

GRUPPO 2

Lussemburgo capolista a sorpresa, davanti alla favorita Bielorussia. La selezione del Granducato conferma i progressi calcistici già visti a livello di club con la qualificazione ai gironi di Europa League del Dudelange. Il 15 novembre sarà decisivo lo scontro diretto per decretare la promossa. Attenzione alla Moldavia, ancora in corsa e con un calendario che potrebbe permettere il clamoroso doppio sorpasso.

Partite giocate

8 settembre, BIELORUSSIA-SAN MARINO 5-0 - 4' Stasevich, 26' e 87' Drahun, 67' Saroka rig., 90'+1 Kavaleu

8 settembre, LUSSEMBURGO-MOLDAVIA 4-0 - 34' Malget, 60' O. Thill, 75' Sinani, 83' Martins

11 settembre, SAN MARINO-LUSSEMBURGO 0-3 - 9' Chanot, 45'+1 Joachim, 52' Sinani

11 settembre, MOLDAVIA-BIELORUSSIA 0-0

12 ottobre, BIELORUSSIA-LUSSEMBURGO 1-0 - 43' Saroka

12 ottobre, MOLDAVIA-SAN MARINO 2-0 - 31' e 67' Ginsari

15 ottobre, LUSSEMBURGO-SAN MARINO 3-0 - 4' Turpel, 65' Sinani, 73' V. Thill

15 ottobre, BIELORUSSIA-MOLDAVIA 0-0

Classifica

LUSSEMBURGO 9

BIELORUSSIA 8

MOLDAVIA 5

SAN MARINO 0

Prossimi incontri

15 novembre, SAN MARINO-MOLDAVIA

15 novembre, LUSSEMBURGO-BIELORUSSIA

18 novembre, SAN MARINO-BIELORUSSIA

18 novembre, MOLDAVIA-LUSSEMBURGO

GRUPPO 3

Kosovo al comando ma che spreca un importante occasione nelle isole Far Oer. È corsa a due con l'Azerbaigian con lo scontro diretto a Pristina, il 20 novembre, a decidere tutto.

Partite giocate

7 settembre, AZERBAIGIAN-KOSOVO 0-0

7 settembre, FAR OER-MALTA 3-1 - 31' Edmundsson (F), 38' Joensen (F), 42' Mifsud (M), 52' Hansson (F)

10 settembre, KOSOVO-FAR OER 2-0 - 50' Zeneli, 55' Nuhiu

10 settembre, MALTA-AZERBAIGIAN 1-1 - 10' Agius rig. (M), 26' Khalilzade (A)

11 ottobre, FAR OER-AZERBAIGIAN 0-3 - 28' e 86' rig. Olivera, 67' Nazarov

11 ottobre, KOSOVO-MALTA 3-1 - 30' e 81' Kololli (K), 51' Agius (M), 68' Muriqi (K)

14 ottobre, AZERBAGIAN-MALTA 1-1 - 37' Muscat (M), 53' Abdullayev (A)

14 ottobre, FAR OER-KOSOVO 1-1 - 9' Rashica (K), 50' Joensen (F)

Classifica

KOSOVO 8

AZERBAIGIAN 6

FAR OER 4

MALTA 2



Prossimi incontri

17 novembre, AZERBAIGIAN-FAR OER

17 novembre, MALTA-KOSOVO

20 novembre, KOSOVO-AZERBAIGIAN

20 novembre, MALTA-FAR OER

GRUPPO 4

È il gruppo delle sorprese, con Gibilterra clamorosamente in corsa per la promozione. Il microstato ha vissuto una quattro giorni storica con due vittorie, le prime dall'affiliazione alla UEFA e alla FIFA. Macedonia al comando del gruppo, Liechtenstein unica squadra tagliata fuori per la promozione.

Partite giocate

6 settembre, ARMENIA-LIECHTENSTEIN 2-1 - 30' Pizzelli (A), 33' Wolfinger (L), 76' Barseghyan (A)

6 settembre, GIBILTERRA-MACEDONIA 0-2 - 19' Trikovski, 35' Alioski

9 settembre, MACEDONIA-ARMENIA 2-0 - 14' Alioski rig., 59' Pandev

9 settembre, LIECHTENSTEIN-GIBILTERRA 2-0 - 32' Salanovic, 72' Wieser

13 ottobre, ARMENIA-GIBILTERRA 0-1 - 50' Chipolina rig.

13 ottobre, MACEDONIA-LIECHTENSTEIN 4-1 - 10' e 30' Trajkovski (M), 36' Pandev (M), 37' Yildiz (L), 67' Alioski (M)

16 ottobre, ARMENIA-MACEDONIA 4-0 - 12' Pizzelli, 67' Movsisyan, 81' Gazaryan, 90'+4 Mkhitaryan

16 ottobre, GIBILTERRA-LIECHTENSTEIN 2-1 - 15' Salanovic (L), 61' Cabrera (G), 69' Chipolina (G)

Classifica

MACEDONIA 9

ARMENIA 6

GIBILTERRA 6

LIECHTENSTEIN 3



Prossimi incontri

16 novembre, LIECHTENSTEIN-MACEDONIA

16 novembre, GIBILTERRA-ARMENIA

19 novembre, LIECHTENSTEIN-ARMENIA

19 novembre, MACEDONIA-GIBILTERRA