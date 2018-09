Nations League, tutto il calendario: la prossima azzurra col Portogallo

© foto di www.imagephotoagency.it

E' partita la Nations League, nuova competizione dedicata alle Nazionale della Uefa che mette in palio punti importanti per il ranking e posti per Euro 2020. Queste le date e il calendario di un torneo aperto con la gara tra Georgia e Kazakistan il 6 settembre.

Tutte le date delle gare

Prima giornata: 6-8 settembre 2018

Seconda giornata: 9-11 settembre 2018

Terza giornata: 11-13 ottobre 2018

Quarta giornata: 14-16 ottobre 2018

Quinta giornata: 15-17 novembre 2018

Sesta giornata: 18-20 novembre 2018

Sorteggio fase finale: dicembre 2018

Fase finale: 5-9 giugno 2019

Sorteggio spareggi Euro 2020: 22 novembre 2019

Spareggi per Euro 2020: 26-31 marzo 2020

Le date del girone dell'Italia

10 settembre, ore 20.45: Portogallo-Italia

11 ottobre, ore 20.45: Polonia-Portogallo

14 ottobre, ore 20.45: Polonia-Italia

17 novembre, ore 20.45: Italia-Portogallo

20 novembre, ore 20.45: Portogallo-Polonia