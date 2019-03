© foto di www.imagephotoagency.it

Due gol in due partite per Amin Younes con la maglia del Napoli: è 4-1 degli azzurri all'81', con l'ex giocatore dell'Ajax che dopo un batti e ribatti al limite dell'area, salta due uomini e trafigge Olsen. Naufragio totale per i giallorossi.