Nazionale a prezzo di saldo: la storia di Emerson, terzo esterno del Chelsea

Emerson Palmieri in Nazionale è sempre una garanzia. L'italobrasiliano finora ha giocato solamente grandi partite nel regno di Mancini, coronando le ultime prestazioni con la grande prova di ieri sera contro la Polonia. Gli avversari, va detto, non erano certo irreprensibili, perché Moder non lo ha mai impensierito, tanto da permettersi alcune discese in raddoppio sul povero Bereszynski, spesso lasciato da solo in mezzo a Emerson e Insigne. L'ennesima ottima prestazione rilancia le quotazioni in vista Europeo e qualificazioni mondiali.

L'unico dubbio è quello del Chelsea. Perché in estate è arrivato l'ennesimo terzino sinistro, Ben Chilwell, anche titolare considerando la nazionalità inglese. Dietro di lui ci sono sia Emerson che Marcos Alonso, finito in panchina inesorabilmente. Se è vero che in due l'alternanza è più che possibile, il commissario tecnico ha consigliato all'italobrasiliano di trovarsi una squadra per gennaio per cercare di giocare. In Italia ci sono alcune squadre che cercano un esterno: non il Milan, con Theo Hernandez già a posto, probabilmente nemmeno l'Atalanta fra Gosens, Mojica e Ruggeri. La Roma a sinistra ha l'altro nazionale, Spinazzola. Paradossalmente sono Juventus e Inter a cercare un rinforzo sulla corsia mancina: i nerazzurri hanno però molte opzioni, la Juve nessuna oltre ad Alex Sandro e Frabotta.

A gennaio, è evidente, Emerson sarà disponibile a prezzo di saldo, almeno per sei mesi, per ritrovare la Nazionale. L'ingaggio può non essere uno scherzo, 2,5 milioni all'anno.