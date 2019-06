Ndombele e il futuro: "Non ho ancora deciso. Potrei restare a Lione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanguy Ndombele, centrocampista del Lione ed obiettivo di mercato, fra le altre, di Juventus, Manchester City e Manchester United, ha parlato del suo futuro, come riporta il Mail: "Come ho detto anche al mio agente e al mio club, niente è ancora deciso. Potrei anche immaginarmi ancora al Lione, non dimentichiamoci che il club parteciperà alla Champions League il prossimo anno. Detto questo, non ho ancora parlato con i nuovi dirigenti del club".