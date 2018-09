Ndong, l’obiettivo del Toro rischia una multa da record

© foto di Federico De Luca

Passare da un possibile obiettivo di mercato in orbita Italia, con l’interesse concreto del Torino nei suoi confronti, a un vero e proprio caso legale. Potrebbe infatti essere da record la multa che il Sunderland proporrà per il suo centrocampista Didier Ndong. Il giocatore non si è infatti presentato al raduno dei Black Cats all’avvio della stagione in corso, e risulta a due mesi di distanza totalmente irreperibile alla dirigenza del club britannico. Per questo motivo, stando a quanto riportato dal Guardian, il giocatore potrebbe essere perseguito con una penale da 13.6 milioni di sterline da parte del suo club: cifra che non avrebbe precedenti qualora dovesse essere confermata. Da un possibile trasferimento da sogno, ad una più che probabile multa da incubo.