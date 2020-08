Né Bologna né Hammarby. Ibrahimovic ha in testa solo il Milan

Nonostante la firma sul contratto, attesa prima di Ferragosto, non sia arrivata e le parti stiano trattando sull'ingaggio (7,5 milioni la richiesta di Raiola, 5 quella del club) per Zlatan Ibrahimovic non ci sono alternative al Milan. Come riferisce La Gazzetta dello Sport lo svedese non ha in testa né il Bologna, che non può permettersi l'ingaggio, né un ritorno in Svezia all'Hammarby, visto che può ancora fare la differenza in A.

Nonostante gli screzi con il Milan di Gazidis quindi per lo svedese il futuro sarà ancora in rossonero con le parti che probabilmente si troveranno a metà strada (6 milioni più bonus) che farebbero di Ibrahimovic il più pagato in rosa al pari di Donnarumma.