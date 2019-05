© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Empoli e Udinese vincono e sperano: rispettivamente, 2-1 in casa della Sampdoria e 3-1 in quella del Frosinone oggi pomeriggio. Il Bologna osserva e aspetta la gara di domani col Parma, mentre il Genoa ieri ha perso con l'Atalanta e iniziato a tremare. Questo 36° turno di Serie A, nonostante manchino ancora i risultati finali di quattro gare, tiene insomma viva, vivissima la lotta per non retrocedere in vista delle ultime due giornate. Una corsa tutta da vivere, che ormai dalle sole Empoli. Genoa, Udinese e Bologna è passata ad abbracciare anche Parma, Fiorentina e Cagliari. Ben sette squadre per un unico posto nel massimo campionato italiano, chi più in bilico e chi meno (Cagliari e Fiorentina), ma comunque tutte coinvolte in una sfida all'ultimo colpo. Questi i prossimi impegni di tutte e sette:

37esima giornata

18 maggio - Udinese-SPAL

18 maggio - Genoa-Cagliari

19 maggio - Parma-Fiorentina

19 maggio - Empoli-Torino

20 maggio - Lazio-Bologna