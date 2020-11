Neanche Callejon e Ribery sbloccano la Fiorentina. Il 3-5-2 di Iachini non sta girando

vedi letture

La chiamano 777, la coppia d'attacco con cui la Fiorentina si è presentata ieri in casa della Roma: il 77 di Jose Maria Callejon e il 7 di Franck Ribery. Nessuno dei due per definizione, ma neanche per background, è considerabile un attaccante, ma questo Iachini - un po' come la storia del calabrone - non lo sa, e prosegue imperterrito sulla strada delle sue convinzioni. Apprezzabile, non si fraintenda, ma il responso dell'Olimpico è stato abbastanza impietoso, e oltre alla prima partita senza gol in stagione porta in dote un contributo insufficiente da parte dei due, che eppure sono due calciatori che in campo ci sanno stare. Molto semplicemente, non possono portare - con ogni probabilità, a meno di nuovi riscontri - in dote il peso dell'intero reparto d'attacco. A mancare fin qui c'è anche il contributo delle punte, ovviamente, ma le difficoltà dei due veterani sono specchio di quelle dell'intera squadra e della confusione tattica che pare regnare in casa Fiorentina, oltre che di scarsa elasticità da parte del tecnico, ancorato senza possibilità di appello al suo rodato 3-5-2 in cui però non è stata ancora individuata una coppia continuativa. Da qui a sabato prossimo, sfida col Parma, sarà una settimana di giudizi severi per Iachini, e per la sua squadra che con ogni probabilità ha mostrato il peggior volto della sua stagione. Quello in cui neanche due come Callejon e Ribery riescono a non sfigurare.