Nebbia e Linetty i protagonisti di Sassuolo-Torino: 1-0 per i granata al 45'

La nebbia e Karol Linetty sono i grandi protagonisti del primo tempo di Sassuolo-Torino, terminato pochi istanti fa sul risultato di 1-0 in favore dei granata. A decidere, per ora, è la rete del centrocampista polacco: il primo gol, per il Torino versione 2020/21, di un giocatore che non sia Belotti.

SASSUOLO POSSESSO, TORO OCCASIONI -

Detto della nebbia, va aggiunto che rende inutilizzabile la goal line technology, complicato seguire la partita e probabilmente difficoltoso anche giocarla, soprattutto nei minuti iniziali. Non una grandissima idea, in sostanza, programmare una partita alle 20,45 in Pianura Padana ad ottobre. In campo, la divisione è netta: il Sassuolo manovra e fa gioco, il Toro crea occasioni. Nei primi venti minuti ci provano Verdi e Meite, entrambi vedono la reattiva risposta di Consiglii. Poco prima del 30’ ecco Berardi, che trova l’opposizione di Sirigu (già pronto in avvio di gara su Ferrari). Gioca di più De Zerbi, ma per ora punge Giampaolo: 1-0 per il Torino all’intervallo.