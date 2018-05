Nedved: "Higuain? Futuro dopo Mondiale. Mandzukic resta solo se felice"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parole interessanti quelle rilasciate ai microfoni di Sky da Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus che s'è espresso in questo modo sul futuro di Gonzalo Higuain: "Non siamo preoccupati, Higuain è un nostro giocatore ed è sotto contratto. Vedremo dopo il Mondiale".

Meno certezze, in questo momento, ci sono su Mario Mandzukic: "I giocatori vanno sempre accontentati, non bisogna trattenerli ma c'è bisogno che restino felici. Perciò decideremo insieme".