Nedved: "Le valutazioni su Sarri, giocatori e dirigenti sono fatte sulla stagione"

Queste le parole di Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, a Sky Sport prima della gara contro il Lione su Maurizio Sarri. "Difficile dire se è il giorno del giudizio. Le valutazioni sono fatte sulla stagione dalla proprietà su giocatori, allenatore e dirigenti. Siamo concentrati sulla partita, il passaggio sarà duro e il Lione è un avversario che è abituato a queste partite".

Cosa serve stasera?

"Dobbiamo dare tutti qualcosa in più, a fine campionato sono mancate le motivazioni. Questo non può accadere, ho visto concentrazione in settimana. Vogliamo fare la nostra partita, ora".

Cosa significa aver recuperato Dybala?

"E' fondamentale, si è visto in stagione, è stato al top per tutto l'anno. Stasera cercheremo di sfruttarlo nel migliore dei modi".