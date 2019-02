Nedved: "Pochi club come la Juve, l'offerta non si poteva rifiutare"

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista al Telegraph."Ho la responsabilità di non deludere nessuno. Lo sentivo quando giocavo e ora che sono dirigente. Non c'è differenza; mi sono sempre sentito così, ad essere onesto. Perché mi sono sempre sentito privilegiato. Sono stato in grado di fare ciò che amo, sono sempre stato trattato bene, sono sempre stato pagato bene, ecco perché. Sento che devo qualcosa; che ho bisogno di restituire qualcosa. È sempre stato un grande piacere, ma comunque sento questa responsabilità. Posso dire che in passato, quando ero un giocatore, era meno pesante perché potevo concentrarmi sulla mia prestazione e concentrarmi su me stesso. Ma anche adesso, anche se il mio ruolo è cambiato, non voglio deludere nessuno".

Rapporto con i tifosi. "Onestamente non riesco a spiegare perché il mio rapporto con i fan sia così forte, ma, forse, è dovuto al modo in cui vedo il calcio. L'ho sempre visto come il risultato di grandi sacrifici, sacrifici che fai ogni giorno per le vittorie e duro lavoro. Questo è ciò su cui si basa questo club: quel duro lavoro, quel grande sforzo, quel sacrificio. Secondo me il lavoro è come la Juventus. Non ci sono molti club come questo: il Manchester United, il Real Madrid, il Barcellona e il Bayern Monaco. Ho sempre avuto questo tipo di mentalità. Ho imparato da quando ero un bambino cresciuto in un piccolo villaggio nella Repubblica Ceca, che dovevo essere così per competere, per essere il migliore e poi competere contro il meglio. Non c'è stato un secondo, un minuto, un'ora, un giorno che mi sono perso perché ho sempre voluto migliorare. Non ho perso tempo e non ho rimpianti. Ne è valsa la pena farlo".

La carriera. "È stato un viaggio incredibile, è andato oltre le mie aspettative. Non potrei mai sognare di essere dove sono adesso e sto ancora vivendo questo sogno. Il calcio è il mio più grande amore. Dopo il ritiro non volevo essere coinvolto nuovamente nel mondo del calcio subito ma quando ho ricevuto la proposta, apprezzando l'onorevole Agnelli e tutta la sua famiglia, non potevo dire di no".