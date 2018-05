Nedved: "Questa Juve è disumana, ma senza Buffon sarà più difficile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio 24 all'indomani della vittoria del settimo Scudetto consecutivo: "Allegri e i giocatori sono stati i protagonisti di questo settimo Scudetto. Quest'anno è stato difficilissimo perché le motivazioni erano principalmente per la Champions League. Noi però lavoriamo ogni giorno per arrivare a questi risultati, la Juve è leggenda, una cosa quasi disumana. Questi giocatori hanno fatto qualcosa di fantastico".

Sulle polemiche delle ultime settimane, questo il pensiero di Nedved: Le polemiche degli altri, che ci volevano minare, ci hanno dato la carica come ha detto Chiellini ieri. Quest'anno vincere lo scudetto non è stato affatto facile. Il Napoli è stato bravissimo, ci ha dato uno stimolo in più. Allo Stadium si sentiva che non c'era la giusta carica dopo sei scudetti, poi passando il tempo grazie al duello con il Napoli è cresciuto il nostro ambiente con la volontà di dimostrare che eravamo più forti".

Sulla Champions League: "La Juve è stata brava in tutti questi anni in Champions, arrivare 2 volte in finale vuol dire saper stare li con i più forti. Ci manca l'ultimo gradino, ci vuole un'annata in cui ti va tutto bene".

Sulla permanenza di Allegri: "Confermo che ci dobbiamo godere questi giorni.. perché abbiamo fatto qualcosa di anormale".

Sull'addio di Buffon: "Senza Buffon sarà difficile, siamo arrivati insieme nel 2001 ed è una leggenda del calcio mondiale. Se dovesse mollare sarebbe difficile per tutto il calcio mondiale"