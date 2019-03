Nedved: "Rapporto ottimo con Allegri. Oggi passo verso lo Scudetto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, in un'intervista rilasciata a Sky Sport ha parlato della gara di questa sera contro l'Udinese, dell'Atletico e del futuro di Allegri: "Prima della Champions è normale che ci sia un po' di calo dell'attenzione, martedì avremo una gara decisiva. Ma noi dobbiamo vincere il campionato ed oggi è un altro passo per confermare quanto fatto vedere a Napoli. Non ci possiamo fermare, è un periodo determinante e noi dobbiamo essere pronti a sfruttare ogni opportunità. Rinnovo Allegri? Non può dipendere da una partita unica in Champions o dalla qualificazione ai quarti, c'è un ottimo rapporto tra presidente e allenatore, così come con noi. Si sono incontrati come ogni anno e sono felice che se ne discuterà dopo aver raggiunto i traguardi".