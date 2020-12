"Nel derby servono cuore e organizzazione". Rivedi Giampaolo alla vigilia di Juventus-Torino

Negli ultimi venti giorni ha osservato il suo Torino da lontano, causa Covid. Marco Giampaolo adesso è guarito e domani per il derby contro la Juve (ore 18) sarà regolarmente sulla panchina granata: "Come si affronta il derby? Con cuore, organizzazione e personalità. Serve tutto questo, poi attenzione e cura dei dettagli per diminuire il gap con l’avversario". Rivedi le parole di Giampaolo in conferenza stampa!