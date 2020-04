Nel nuovo decreto saranno sospesi allenamenti società sportive e atleti professionisti

Il Premier Giuseppe Conte questa sera firmerà una dpcm la cui bozza in questi minuti. "Sono sospesi gli allenamenti anche per le società sportive e gli atleti professionisti". In questa, suscettibile di modifiche, si legge che "non solo sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati ma anche le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo".