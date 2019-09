© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel segno di Domenico Berardi. Il capitano del Sassuolo torna dopo la squalifica scontata nella prima giornata di campionato e trascina i neroverdi nel primo tempo del Mapei Stadium. Tre reti - tutte su azione - in quindici minuti mandano al tappeto una Samp che aveva tenuto bene il campo per mezzora.

One man show - La formazione di Di Francesco approccia meglio il match, facendo girare bene il pallone e creando qualche presupposto pericoloso dalle parti di Consigli. Niente di trascendentale, ma almeno i blucerchiati sembrano più vivi rispetto al pessimo esordio contro la Lazio. Basta però una disattenzione per vanificare tutti gli sforzi: al 29' Caputo sfrutta un buco sulla sinistra e si invola verso l'area; l'assist per Berardi è al bacio, il numero 25 ringrazia e deposita in fondo al sacco da due passi. L'episodio pesa come un macigno per gli ospiti, che prima dell'intervallo subiscono altre due reti dallo scatenato Berardi (seconda tripletta alla Samp in carriera) e perdono la testa: Ronaldo Vieira si fa cacciare per un fallo inutile e pericoloso su Peluso. Di Francesco adesso avrà bisogno di un miracolo per tornare in partita: il suo vecchio pupillo ha messo a nudo tutta la fragilità della sua squadra.