Nel segno di Cristiano Ronaldo: può essere il suo Mondiale?

© foto di Imago/Image Sport

Tre gol nei precedenti tre mondiali. Tre gol nella prima partita di Russia 2018. Cristiano Ronaldo, come sempre, si prende sulle spalle il Portogallo e lo trascina contro la Spagna. Il primo calciatore nella storia ad andare a segno in otto grandi tornei consecutivi, da Portogallo 2004 a Russia 2018. Ma che coi mondiali fin qui non aveva avuto un grandissimo rapporto. Riscattato, anche se una rondine non fa primavera.

Può essere il mondiale di Cristiano Ronaldo? Lo vedremo, di sicuro Russia 2018 si apre nel segno del campione di Madeira, il giocatore più "anziano" a segnare una tripletta nella storia della rassegna iridata. Come lui, nessuno mai. Un'altra volta. Il Portogallo, non lo scopriamo oggi, dipende dal suo campione, con il paradosso che poi magari il gol decisivo per l'Europeo lo segna Eder. Strana squadra, quella lusitana: in difficoltà nel palleggio, contro una Spagna più convincente sotto qualsiasi altro punto di vista. Il giocatore più forte, però, gioca col Portogallo. E mette subito il suo marchio sul Mondiale russo.