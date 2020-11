Nel segno di Ibra: gol e assist dello svedese, il Milan passa a Udine 2-1 e resta in vetta

Non si ferma la marcia del giovane Milan in testa alla classifica. La squadra rossonera passa alla Dacia Arena al termine di una partita molto complicata, decisa dal solito Ibrahimovic: lo svedese serve l'assist a Kessié per il gol che sblocca il match, poi trova la giocata decisiva all'83', rendendo vano il rigore trasformato da Rodrigo De Paul. Una vittoria pesantissima per come si era messa la sfida.

Kessie sblocca al 18' - Pioli ritrova Donnarumma, Gotti vara il 4-3-3. Sono queste le due novità nelle formazioni di Udinese e Milan: chiaro l'intento del tecnico di casa di sfruttare la qualità di De Paul, Pussetto, Pereyra e Deulofeu, in campo contemporaneamente per la prima volta dal primo minuto. Dall'altra parte, però, c'è un quasi 40enne che non la smette di essere decisivo: Ibrahimovic riceve da Bennacer, addomestica la sfera e serve a rimorchio Kessié, il cui piattone è micidiale e si insacca sotto la traversa. Una rete che porta avanti i rossoneri, molto aggressivi nei primi 20' quanto attendisti nella seconda parte di frazione. L'Udinese prova ad approfittarne ma si divora un paio di occasioni in contropiede.

Rigore e proteste - La partita cambia improvvisamente a inizio ripresa. Romagnoli è "imprudente" nell'intervento su Pussetto: il capitano colpisce il pallone ma anche l'avversario, Di Bello concede il rigore nonostante le proteste dei rossoneri. Donnarumma intuisce la conclusione di De Paul ma non riesce a intercettare. Il Diavolo è meno brillante e lucido rispetto alle ultime prestazioni. Forse un po' di stanchezza, fatto sta che i ragazzi di Pioli fanno fatica a costruire azioni degne di nota. Nemmeno i cambi modificano l'inerzia della partita: Pioli manda in campo Diaz, Dalot, Rebic e Tonali, senza risultati soddisfacenti.

Ibra supremacy - Come al solito, serve il graffio del campione. È ancora una volta Zlatan Ibrahimovic a togliere le castagne dal fuoco e trascinare i compagni: su una palla vagante in area, lo svedese sfrutta il fisico e impedisce a Musso di smanacciare, poi lo sorprende con un colpo acrobatico. A sette dalla fine il Milan torna avanti, stavolta l'Udinese non ha il tempo né la forza per reagire. Volano i rossoneri, trascinati dal loro fuoriclasse.