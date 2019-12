Nel segno di Lautaro. Inter-SPAL 2-0 al 45', doppietta del Toro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si è da poco concluso il primo tempo di Inter-SPAL. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è di 2-0 in favore dei nerazzurri maturato grazie alla doppietta di Lautaro Martinez.

LE SCELTE INIZIALI - Inter in campo con il 3-5-2, con Conte che affida le fasce laterali a Candreva e Lazaro e si affida al solito e affiatato tandem offensivo composto da Lautaro Martinez e Lukaku. A centrocampo Vecino e Gagliardini agiranno ai lati di Brozovic. In difesa c'è D'Ambrosio con Skriniar e De Vrij. SPAL con il 3-5-1-1 con Valoti a supporto di Petagna. A centrocampo Strefezza agirà a destra, con Reca a sinistra; Murgia e Kurtic, invece, affiancheranno in mezzo Valdifiori. In difesa non c'è Cionek ma Igor con Vicari e Tomovic.

LA SLOCCA LAUTARO - L'Inter parte bene, ma senza affondare il colpo. Nei primi 15 minuti di gioco i nerazzurri, senza correre rischi, si limitano a studiare l'avversario mantenendo il possesso palla. La squadra di Conte però dimostra di essere letale a al minimo errore punisce l'avversario. Valdifiori perde una brutta palla in mezzo al campo, ne approfitta Lautaro Martinez che si invola verso la porta, si allarga e lascia partire un diagonale dal limite che non lascia scampo a Berisha.

TORO SCATENATO - Nonostante il vantaggio, l'Inter continua a tenere in mano il pallino del gioco. Il pressing dei nerazzurri è asfissiante e costringe la SPAL all'errore. A pochi minuti dalla fine del primo tempo arriva il raddoppio dei nerazzurri sull'ennesima palla rubata. Lukaku riceve spalle alla porta, controlla e serve Candreva sulla fascia: cross perfetto per Lautaro, che tutto solo stacca di testa e batte ancora una volta Berisha. Nei minuti finali anche Vecino cerca la gloria personale, ma la conclusione dell'ex Fiorentina viene deviata in angolo da Berisha. È l'ultima occasione del primo tempo, che termina 2-0 in favore dei nerazzurri. Al momento i nerazzurri sono primi in classifica con 37 punti, uno in più della Juventus.