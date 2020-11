Nel segno di Mkhitaryan. Dalla tripletta ai record, la storia in numeri dell'attaccante della Roma

Uno dei volti della domenica di Serie A porta il nome di Henrikh Mkhitaryan. La tripletta dell'attaccante armeno ha permesso alla Roma contemporaneamente di espugnare Marassi con la vittoria per 3-1 contro il Genoa e di proiettare la squadra al terzo posto in classifica. Un balzo in avanti convincente, per una gara che lo ha visto assoluto protagonista con gol, assist e numeri.

La gara di Mkhitaryan, infatti, è stata devastante sotto tutti i punti di vista. Anche da quello numerico. Con i tre gol realizzati, infatti, il giocatore ha frantumato o raggiunto tutta una serie di record che ne testimoniano l'importanza. Un esempio? Dall'inizio della stagione 2015/16, Mkhitaryan è uno dei due giocatore ad aver segnato almeno 10 reti in tre dei cinque maggiori campionati europei, insieme a Zlatan Ibrahimovic. Come si dice in questi casi, una buona compagnia.

Ma non è finita qui. L'armeno ha raggiunto oggi le 100 partecipazioni a gol nei Top-5 tornei europei (48 reti, 52 assist) in 197 presenze di campionato. Un'altra dimostrazione dell'esperienza del giocatore. Inoltre, non segnava più di un gol in campionato dal dicembre 2018, contro il Southampton in Premier League (prima tripletta nei Top-5 campionati europei per lui).

Gol ma non solo. Per concludere, Mkhitaryan non prendeva parte a più di 10 tiri della sua squadra in una singola partita di campionato da marzo 2016, quando giocava in Bundesliga con la maglia del Borussia Dortmund. Numeri precisi, che hanno un peso inevitabile sui giudizi di un giocatore sempre più determinante. Per sé stesso, ma non soltanto. Perché? Era dalla stagione 2016/17 che la Roma non realizzava 16 reti nelle prime sette partite stagionali di Serie A. Il merito è anche suo.