© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel segno di Schick. La Roma stende l'Entella e conquista i quarti di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, con un 4-0 firmato quasi esclusivamente dall'attaccante ceco. Doppietta per a inizio di primo e secondo tempo, assist per il 3-0 di Marcano. A chiudere le marcature è stato Pastore, serata speciale ma sfortunata per i ragazzi di Boscaglia, che avrebbero meritato almeno il gol della bandiera, soprattutto per quanto fatto vedere nel primo tempo.