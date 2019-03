Nell'emergenza una bella sorpresa: che personalità Luperto

Fonte: Dal nostro inviato a Salisburgo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è la prima volta, ma prima di stasera non ne aveva poi giocate troppe: sei gare di campionato e due spezzoni in entrambe le sfide con lo Zurigo. Però stasera per Sebastiano Luperto era un'altra cosa, era la gara più difficile in uno stadio impenetrabile da quando Marco Rose siede sulla panchina del Red Bull Salisburgo.

Carlo Ancelotti è stato costretto a schierarlo: fuori Raul Albiol per infortunio, fuori per squalifica sia Koulibaly che Maksimovic, il tecnico del Napoli ha attinto da ciò che era rimasto: Chiriches-Luperto. E ha ricevuto risposte confortanti, soprattutto dal difensore classe '96. "Ha giocato come un veterano. Certo, nel finale ha sofferto, ma come tutti gli altri. La sua prestazione mi è piaciuta", ha dichiarato Carlo Ancelotti in conferenza stampa

Parole che fotografano bene la prestazione di Luperto: che ha seguito le indicazioni di Chiriches, non ha commesso errori e fino alla fine ha tenuto duro. Anche quando il Red Bull Salisburgo ha preso il sopravvento.