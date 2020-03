Nell'incertezza l'Atalanta pensa alla Champions. E Zapata vuole tornare al gol anche in Europa

Difficile capire come uscire dall'emergenza coronavirus e cosa succederà nei prossimi giorni. Ma parafrasando Jurgen Klopp, le opinioni personali di chi non è del mestiere hanno poca importanza. Nell'incertezza generale e con un calendario nel caos, la squadra di Gian Piero Gasperini continua a preparare i prossimi impegni: se non ci saranno ulteriori stravolgimenti i nerazzurri scenderanno in campo martedì sera a Valencia, per poter chiudere il discorso qualificazione e conquistare uno storico passaggio ai quarti di finale. Tra tutti c'è un giocatore che vuole di nuovo riprendersi la squadra dopo la tripletta col Lecce: Duvan Zapata vuole tornare al gol anche in Europa, il ritorno al Mestalla sembra essere il match cucito su misura per il colombiano.

TESTA ALLA CHAMPIONS - La città di Bergamo vive attualmente nell'incertezza e il calcio passa in secondo piano. Ad ogni modo i nerazzurri continuano a preparare la trasferta di Champions League contro il Valencia, il vantaggio di tre gol maturato all'andata mette i nerazzurri nelle giuste condizioni per poter passare il turno. Attenzione però a non dormire sugli allori, tutti sanno la pericolosità dei 90' giocati nella competizione continentale. La tensione sarà comunque altissima, ormai gli orobici hanno dimostrato di soffrire poco o nulla a livello emotivo. Zagabria e Manchester hanno insegnato più di quanto si possa immaginare.

IL RITORNO DI DUVAN - I tre gol siglati domenica scorsa con il Lecce hanno riportato il sorriso. Duvan Zapata stava giocando bene ed era in ripresa già prima delle tre reti, mancava solo la gioia personale. Nel festival del gol andato in scena al Via del Mare il colombiano ha trovato un'iniezione di fiducia anche in vista della Champions: bisogna cancellare l'esclusione dell'andata e tornare ad essere il riferimento offensivo di questa squadra.

In carriera ha segnato solo due reti nella massima competizione continentale, una con la maglia del Napoli - al Marsiglia, nella stagione 2013-2014 - e una contro lo Shakhtar Donetsk. Ora è il momento riscrivere il proprio nome anche sul tabellone con sfondo blu della Champions: non solo per i quarti di finale, ma anche per gettarsi definitivamente alle spalle il periodo negativo.