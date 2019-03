Nella ripresa vince la stanchezza. Fiorentina-Torino termina 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Termina in parità la sfida fra Fiorentina e Torino. Un risultato che, classifica alla mano, non fa comodo a nessuna delle due squadre. 1-1 il finale dello stadio Franchi maturato grazie alle reti nel primo tempo di Giovanni Simeone e Daniele Baselli.

SOLO FIORENTINA NEI PRIMI 15' - La squadra di Pioli parte fortissimo, mentre quella di Mazzarri fatica a trovare le distanze e a reggere i ritmi imposti dalla Fiorentina alla partita. Al 3' Benassi scalda le mani a Sirigu con una bella conclusione da fuori, 60'' dopo il numero 1 granata è invece bravissimo su una girata di testa di Simeone da dentro l'area. Il Toro come detto fatica a trovare le misure e al minuto 7 ecco la svolta: Ansaldi rinvia dalla linea di fondo verso il centrocampo, col pallone che viene intercettato dalla testa di Vitor Hugo. Il brasiliano colpisce verso un liberissimo Simeone, ignorato dalla difesa granata ma tenuto in gioco proprio dall'argentino ex Inter, rimasto sul fondo dopo il precedente rinvio. Il Cholito stoppa la palla, salta Sirigu e segna sotto gli occhi di Gabriel Omar Batistuta.

FISICITA', CALDO E PAREGGIO TORO - La giornata qusi estiva si fa sentire, soprattutto perché la sfida prende presto i binari dello scontro agonistico. Nonostante il caldo, però, la partita resta frizzante, col Toro che guadagna campo e la Fiorentina che prova a far male in ripartenza, soprattutto grazie alle idee di un Muriel in versione rifinitore. Il Torino come detto alza il baricentro e al 21' si fa vedere con un tiro da fuori di Baselli. Una manciata di secondi dopo Rincon, in posizione di ala sinistra, semina il panico nella difesa gigliata e mette in mezzo un gran pallone su cui Belotti non riesce ad intervenire (anche per via di una trattenuta giudicata non fallosa dal VAR). La rete granata però è nell'aria e arriva al 34': Iago Falque addomestica un pallone al limite dell'area e serve Baselli che stoppa e conclude con una bellissima parabola che si insacca alle spalle di un incolpevole Lafont.

LA VIOLA CHIUDE IN ATTACCO - La Fiorentina, dopo un calo nella parte centrale del primo tempo, torna a macinare gioco e fra il 40' e il 46' confeziona due clamorose palle gol: prima con Simeone, poi con Benassi ma in entrambe le circostanze è bravissimo Sirigu a blindare la porta granata. E alla fine del primo tempo il risultato resta fermo sull'1-1.

TEGOLA IAGO FALQUE - La ripresa inizia come il primo tempo, ovvero con la Fiorentina proiettata in avanti alla ricerca del vantaggio ed il Toro chiuso e pronto a ripartire. Al 50' grande chiusura di Ansaldi su Mirallas all'interno dell'area. Al 57' è ancora l'ex Everton a rendersi pericoloso, ma la sua conclusione termina alta sopra la porta di Sirigu. Nel mezzo alle due occasioni viola, l'infortunio di Iago Falque che viene immeidatamente sostituito in favore di Simone Zaza.

LA STANCHEZZA LA FA DA PADRONA - Un po' per gli impegni delle Nazionali, un po' per il gran caldo, la sfida cala vistosamente di intensità nella fase centrale della ripresa. Il gioco viene spesso spezzettato, con la Fiorentina che continua sulla sua strada della ricerca del gioco ed il Torino che punta tutto sulle ripartenze. Al 60' ci prova Muriel da fuori, mentre al 69' è Simeone a farsi vedere con un bel taglio su assist profondo di Benassi. Il Torino come detto ci prova in ripartenza e, al 72', con una punizione di Baselli dal limite che sbatte sulla barriera.

PIOLI LANCIA I GIOVANI - I tecnici percepiscono la stanchezza dei giocatori e iniziano ad attingere dalla panchina. Mazzarri manda in campo Berenguer e Meite, Pioli Vlahovic e Dabo. E proprio il serbo classe 2000 si fa vedere dopo pochi secondi con una bella rovesciata da dentro l'area, ma la conclusione si spegne sul fondo. E a pochi minuti dal 90esimo Pioli manda in campo anche un altro 2000 come Tofol Montiel. E lo spagnolo impiega pochissimo a presentarsi ai tifosi gigliati (esordio assoluto per lui): prima con una bella progressione conclusa con un tiro fuori dallo specchio, poi con un bellissimo assist per la testa di Vlahovic che il serbo manda fuori.

FINALE A TINTE VIOLA - I cambi di Pioli, più di quelli di Mazzarri, sembrano incidere sull'andamento della gara, con i baby Montiel e Vlahovic che impensieriscono in più di un'occasione la stanca difesa granata. Soprattutto lo spagnolo, un mancino tutta tecnica e velocità, sembra dare nuove idee all'attacco viola, ma il Torino continua a reggere e alla fine il risultato non si smuove più dall'1-1.