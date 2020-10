Nervosismo, tensione e Atalanta spietata: la Lazio è sotto 0-3 all'Olimpico al 45'

Una tensione solo in parte giustificata dalle polemiche generate dalle sfide della scorsa stagione. Lazio e Atalanta danno vita a un primo tempo nervoso, molto spezzettato e caratterizzato da tanti confronti accesi. La Dea, però, è spietata e concreta e chiude avanti grazie alle reti di Hateboer, Gosens e Gomez: gli esterni di Gasperini si scambiano il ruolo di assist-man e marcatore, con inserimenti sempre letali, poi il capitano chiude virtualmente i giochi. Come un anno fa, primi 45' a senso unico. Poi arrivò una clamorosa rimonta.

La Lazio non è brillante e ci prova solo a tratti, cercando di sfruttare qualche palla vagante in area. Sportiello e Palomino sono decisivi dopo pochi minuti, sul punteggio ancora bloccato sullo 0-0; dopo il raddoppio ospite, Immobile colpisce la traversa in seguito a un contrasto col portiere ospite, poi Caicedo non è sufficientemente cattivo. Mentalmente sembra pesare il gol che ha sbloccato la sfida e che ha provocato le proteste accese della panchina biancoceleste e dei giocatori: su Marusic c'è una leggera spinta di Hateboer, il VAR non può intervenire. Si va al riposo sullo 0-3, forse troppo largo per quello che si è visto. Ai ragazzi di Inzaghi non resta che sperare di ripetere l'impresa del 19 ottobre scorso.