Nessun caso Alli, Mourinho lo spegne subito: "Ho già tolto giocatori all'intervallo"

Dele Alli fuori all'intervallo per scelta tecnica contro l'Everton. Poi, le voci sul Real Madrid. Si apre un caso in casa Tottenham? "No, nessun caso". La risposta, e la spiegazione di José Mourinho, sono ben chiare. "L'ho già fatto con Dier contro l'Olympiacos. Lo faccio sempre per la squadra, mai contro il giocatore. A volte faccio delle prove che vanno a segno, altre no. In questo caso non ha funzionato, nella ripresa la squadra non è stata migliore. E' il mio lavoro quello di prendere decisioni e di cambiare quando non sono contento delle prestazioni. Non c'è nessun caso, nessuna storia a riguardo da raccontare".