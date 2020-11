Nessun colpo di forbice agli stipendi: il Milan non pianifica un taglio agli ingaggi

Fonti vicine al club rossonero fanno sapere che non è nel planning a medio o lungo termine una richiesta di decurtare gli stipendi ai calciatori

Nessun taglio, nessun colpo di forbice. Fonti vicine al Milan spiegano che la società rossonera non ha intenzione di attuare una spending review sugli stipendi ora in vigore nella rosa. Quel che filtra è che non è nel planning a medio o a lungo termine una strategia di decurtazione degli emolumenti da parte della società e che non arriverà nessuna richiesta da parte della dirigenza ai calciatori. Dall'altra parte, poi, la società è impegnata anche nelle trattative di rinnovo di contratto dei capisaldi della rosa di Stefano Pioli, da Gianluigi Donnarumma a Hakan Calhanoglu e non ha per loro, o per gli altri, colpi di forbice in vista. Quel che è certo è che gli ultimi innesti, da Sandro Tonali a Jens Hauge, dimostrano che c'è la voglia concreta di razionalizzare gli investimenti, non elargendo ingaggi faraonici a senatori ma andando su potenziali tecnico economici che inizialmente possano far combaciare anche l'intenzione di prendere dei talenti con stipendi non elevati.