Nessun dubbio in casa Inter: fiducia totale del club in Luciano Spalletti

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

C'è fiducia in casa Inter nei confronti di Luciano Spalletti, racconta oggi Il Corriere dello Sport in edicola. In caso di ko domani contro il Tottenham in Champions League, però, potrebbe incrinarsi il rapporto con l'ambiente. Ci sarà un tempo per i processi, se i risultati non miglioreranno, ma adesso la linea è chiara: fiducia in Spalletti e nei giocatori. Ma serve cambiare la rotta a partire da Wembley. Anche senza Luka Modric.