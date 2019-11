Nessun errore Var in Atalanta-Juve su Cuadrado. Rispettato regolamento

Perché il VAR non è intervenuto in Atalanta-Juventus? Lo spiega Sky Sport: il virtual assistant referee interviene quando si tratta di un fallo evidente in fase di attacco. Nel caso specifico dell'evidente mani in scivolata di Juan Guillermo Cuadrado, si tratta di un intervento difensivo non ravvisato dall'arbitro Rocchi e dal quarto uomo. Per questo, per una questione di regolamento, il VAR non è intervenuto.