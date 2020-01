© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Giornale di questa mattina ricorda come, grazie ai recenti esoneri di Emery e Valverde da parte di Arsenal e Barcellona, la Juventus sia la squadra che da più anni non decide di esonerare il proprio allenatore, ben 10. L'ultimo, nel 2010, fu quello che vide l'addio di Ferrara a causa del sesto posto ed eliminata ai quarti di Coppa Italia per mano dell'Inter di Mourinho. Le altre big italiane hanno cambiato spesso, ben sei volte i nerazzurri, quattro Milan e Roma. Al secondo posto c'è il PSG che dal 2012 non caccia la guida tecnica, con Ancelotti che prese il posto di Koumbourè.