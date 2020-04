Nessun segnale da Inter, Napoli e Roma per Junior Firpo. Che intanto vuol restare al Barcellona

Inter, Napoli e Roma. Queste le squadre italiane citate dal Mundo Deportivo che sarebbero interessate a Junior Firpo, terzino sinistro del Barcellona campione d’Europa under 21 con la Spagna. Ad oggi però, secondo il quotidiano vicino alle cose di casa Barcellona, nessuna richiesta ufficiale è arrivata per lui. L’idea dell’ex Betis, nonostante la presenza nel ruolo di Jordi Alba, è comunque quella di restare in blaugrana per cercare di guadagnare spazio nelle gerarchie di Quique Setien. Resta da capire, in questo senso, quali saranno le idee del Barcellona una volta che sarà riaperto il mercato.