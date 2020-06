Nessun segno post Covid per i bianconeri: Dybala è già a pieno regime

vedi letture

"Il Covid non lascia il segno". Tuttosport parla dei giocatori risultati sintomatici in casa Juventus e spiega che non c'è nessun problema respiratorio per Paulo Dybala, Blaise Matuidi e Daniele Rugani, ovvero i giocatori bianconeri che hanno contratto il virus. Non solo: la voglia dei tre e dell'argentino è pazzesca: la Joya è uno dei giocatori più in forma e il virus non ha lasciato segni: ogni due giorni lo staff medico lo sottopone a esami e stanno dando tutti esito negativo.