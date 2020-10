Nessuna domanda su Eriksen. E Conte non l'ha mai citato il giorno dopo l'intervista del danese

Gagliardini, Brozovic, ma anche Perisic, Pinamonti, Vidal e non solo. Tanti i giocatori citati quest'oggi in conferenza stampa da Antonio Conte, allenatore dell'Inter, alla vigilia della sfida contro il Parma. Ma nessuna parola su Christian Eriksen, centrocampista danese che ieri in una intervista di chiedere al tecnico nerazzurro il motivo del suo scarso utilizzo.

La premessa è che nessuna domanda precisa in conferenza stampa è stata fatta all'allenatore nerazzurro che, da par suo, non ha mai citato il danese, anche quando ha parlato delle possibilità per l'attacco senza gli infortunati Lukaku e Sanchez. "Sì, Perisic può essere una idea e occhio anche a Pinamonti", s'è limitato a dire Conte che quasi certamente non rinuncerà a Lautaro Martinez dall'inizio.

Eriksen è sicuramente una possibilità dal 1' alle spalle del Toro argentino ma oggi Conte, in questo senso, non ha dato indicazioni.