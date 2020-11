Nessuna fuga al vertice: un assist a tempo...per Juve ed Inter

vedi letture

Nessuna fuga e classifica che resta cortissima, soprattutto per quanto riguarda la lotta al vertice. Sono infatti ben nove le squadre raccolte in un fazzoletto che consta di soli 6 punti, partendo dal Milan capolista a quota 17 sino ad arrivare alla Lazio che chiude il treno delle “due partite di distanza” con 11 punti raccolti sono ad ora. In mezzo le situazioni più variegate, che vanno dalla sorpresa assoluta targata Sassuolo, ad un Napoli regolare e costante ma che deve fare i conti con una sconfitta a tavolino ed un punto di penalizzazione che impoveriscono il bottino sino a renderlo di 14 punti, ovvero gli stessi dell’ottima Roma di questo avvio. E poi le grandi delusioni dello start up: Inter e Juventus hanno sei punti in meno di un anno fa a questo punto del campionato, e per motivi diversi faticano a regolarizzare la loro andatura e di conseguenza non approfittano dei mezzi passi falsi di chi sta sopra.

Il Milan stesso, con il pareggio contro l’Hellas, ha perso la ghiotta opportunità di presentarsi in fuga alle due settimane di sosta.

Buone notizie soprattutto per chi deve ancora mettere a punto il proprio motore, e sta ricevendo un bonus di tempo insperato a bocce ferme. Ammesso che questo tricolore, alla fine, qualcuno decida di provare a prenderselo per davvero…