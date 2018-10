Nessuna novità, avanti con le certezza. L'Inter con l'11 tipo a Eindhoven

Fonte: dal nostro inviato a Eindhoven, Lorenzo Di Benedetto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La conferenza stampa di ieri di Luciano Spalletti aveva lasciato poco spazio ai dubbi ma adesso le scelte del tecnico di Certaldo sono ufficiali e la sua squadra si schiererà con il 4-2-3-1, dando continuità a quanto fatto nelle ultime settimane, con i nerazzurri reduci da quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League.

DIFESA COLLAUDATA - Davanti ad Handanovic ci saranno D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij e Asamoah, con Miranda che ancora una volta si accomoderà in panchina. Cambia solo un uomo dunque rispetto alla sfida contro il Tottenham, quando lo slovacco partì come terzino destro adattato, complice le non ottime condizioni fisiche di D'Ambrosio. Neanche in panchina invece Sime Vrsaljko, ancora non al meglio.

TANTA QUALITA' ALLE SPALLE DI ICARDI - Davanti alla difesa ci sarà l'uomo della Champions, Matias Vecino, e al suo fianco confermassimo anche Marcelo Brozovic. Matteo Politano ha invece vinto il ballottaggio con Candreva e si posizionerà a destra, mentre Nainggolan e Perisic completeranno il tridente di qualità, ma anche di quantità, alle spalle dell'attesissimo Mauro Icardi.

LA FORMAZIONE UFFICIALE - Questa dunque la formazione con la quale l'Inter cercherà i tre punti contro il PSV, schierata con il 4-2-3-1: Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, De Vrij, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Icardi.