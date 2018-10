Nessuna reazione post-derby e poche idee: il Milan che non ti aspetti

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Serviva una scossa, un'iniezione di fiducia dopo la beffa subita nel derby. Invece, il Milan esce dalla sfida contro il Betis Siviglia con le ossa ancora più rotte, per quel senso di inferiorità, quasi di impotenza accusato per gran parte della sfida del Meazza. La squadra di Quique Setien, ben organizzata ma senza dubbio non trascendentale, ha dominato sulle corsie laterali e a centrocampo, trovando la rete in due occasioni e sfiorandola in almeno altre tre circostanze. Un dominio più netto di quanto dica il risultato, un pericoloso campanello d'allarme per Gattuso in vista delle prossime delicate sfide di campionato.

Anche stasera il Milan ha mantenuto la costante del gol subito. Un problema sempre più serio, a cui il mister calabrese non riesce a trovare le misure. E ancora più preoccupante è lo scarsissimo apporto fornito dalle cosiddette seconde linee: Bakayoko e Borini sono stati addirittura sostituiti all'intervallo, mentre Laxalt non ha mai dato l'impressione di poter dare fastidio agli avversari con le sue accelerazioni. Anche Reina ha commesso qualche errore di troppo in fase di impostazione. Le uniche note positive sono arrivate dall'ultima mezzora di Castillejo, che ha suonato la carica, e da Cutrone, come al solito tarantolato e autore del gol della bandiera. Poco, troppo poco per sperare in un risultato positivo e sperare che questa squadra ottenga risultati migliori rispetto alle ultime deludenti stagioni.