Nessuna rivincita. E' stato anche peggio di Cardiff

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa volta nemmeno le attenuanti del caso. I problemi nella sfida secca, nel confronto che si esaurisce in 90 minuti, o l'allergia della Juventus alla finali. La gara di ieri, l'andata di un quarto di finale, doveva sancire l'avvicinarsi della Juventus al Real Madrid, la capacità dei bianconeri di giocarsela alla pari con chiunque in qualsiasi situazione. Ma così non è stato.

La Juventus dal confronto di ieri ne è uscita ridimensionata. In Italia è dominante, nettamente favorita anche per il settimo Scudetto consecutivo, ma in Europa il confronto con le primissime ancora non regge. Allegri nelle interviste post-gara ha più volte tirato in ballo anche la malasorte, quel pizzico di fortuna che ha agevolato i campioni d'Europa e sfavorito i bianconeri. C'è stato probabilmente anche questo, ma soprattutto tanto altro.

Questa volta, ad esempio, non si può nemmeno tirare in ballo il black-out psicologico, non si può parlare di una squadra che - come accaduto a Cardiff nel secondo tempo - ha staccato la spina. Perché la Juventus se l'è giocata con le sue armi, ha fatto la partita che doveva fare, ma tutto ciò non è bastato per evitare la figuraccia.

La differenza è nei singoli. Paulo Dybala s'è rivelato ancora lontano dai livelli di Cristiano Ronaldo e, nel complesso, sono pochi i calciatori bianconeri che in questo momento sarebbero titolari nel Real Madrid. C'è da lavorare ancora tanto, il confronto che doveva sancire l'ingresso dei bianconeri nel gotha del calcio mondiale ha sancito che c'è ancora distanza con la più forte. Un Real Madrid al 100% resta per la Juventus squadra ingiocabile.