"Nessuna sorpresa per l'uscita della Juve". E Gasperini non vuole fare differenze tra Spezia e Real

"Non mi sorprende l’eliminazione della Juventus. In Europa ci sono squadre forti, nel loro paese sono in testa al campionato, conoscono il calcio e sanno quali giocatori prendere. In Italia spesso c’è tanta presunzione nell’approcciarsi più ai nomi dell'avversario e su altri fattori che ad altri aspetti". Gian Piero Gasperini non ha utilizzato mezzi termini in conferenza stampa per preparare la doppia sfida: prima ci sarà lo Spezia, poi la partita storica con il Real Madrid. Il tecnico di Grugliasco è stato chiarissimo sul tipo di approccio che ci sarà nella gara di questa sera al Gewiss Stadium: nessuna differenza, nessuno sconto. Non ci può essere arroganza contro avversari in grado di esprimere un bel calcio e in grado di mettere in difficoltà chiunque.

PRIMA LO SPEZIA - Il ko contro l’Inter in campionato ha un sapore agrodolce: la prestazione è piaciuta molto all’allenatore atalantino, ma il risultato obbliga i nerazzurri a conquistare i tre punti. Le sfide in Champions League sono la massima espressione di un percorso iniziato parecchio tempo fa, serve però fare i conti con la classifica e con una zona parecchio intasata. A ogni modo il Gasp rispetta lo Spezia e lo ha confermato coi vari complimenti espressi in conferenza stampa: la squadra di Italiano gioca a calcio e sa muovere bene la palla, difficile strappare il possesso ai liguri. Servirà un ottimo approccio per poter vincere una gara fondamentale.

NIENTE TURNOVER - La domanda quasi scontata ha infastidito Gasperini. La squadra non ha bisogno di rifiatare, anzi. Gli unici dubbi riguardano soltanto chi non sta al meglio dal punto di vista fisico: Duvan Zapata è rientrato nell’elenco dei convocati, il colombiano potrebbe entrare a gara in corso con Muriel in campo dal primo minuto. Da capire la situazione di Josip Ilicic: lo sloveno potrebbe fare le prove generali in vista del match contro il Real Madrid. Ci sarà sicuramente qualche accorgimento, ma niente parola turnover nel dizionario della Dea: nessuno deve essere sottovalutato, soprattutto in una competizione difficile come la serie A.