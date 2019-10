Nesta: "Io alla Lazio? Sarebbe un sogno, ma devo fare tanta gavetta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Nesta, tra i premiati dello "Scopigno 2019", ha parlato ai microfoni di Radio Radio dei propri progetti futuri e, inevitabilmente, dell'ipotesi di tornare alla Lazio come tecnico: "Il mio sogno nel cassetto è fare questo mestiere a livelli più alti possibili, vorrei arrivare al top anche da allenatore. Come lo sono stato da giocatore. Futuro sulla panchina della Lazio? E che ne so (ride ndr). Vediamo, devo ancora fare tanta gavetta. È un mestiere difficile che richiede esperienza, la sto facendo. La Lazio è una società importante, quindi allenarla sarebbe il sogno di tutti"