Ospite ad Amatrice del Premio Scopigno il tecnico del Frosinone Alessandro Nesta ha parlato del suo legame con il territorio, dell'Italia e di due squadre a cui è legatissimo come Milan e Lazio: “Questo è un territorio a cui sono legato anche se sono cresciuto a Roma. Si vedono ancora le ferite di quanto accaduto tre anni fa. Nazionale? Mancini sta abbinando gioco, risultati e stile. Lo stile del Mancio si vede non solo in campo, ma anche nell’immagine che dà all’esterno”.

Sul Milan e la Lazio: “Credo che il Milan andrà valutato nel tempo perché ultimamente ha cambiato troppo dalla proprietà ai direttori fino agli allenatori. Non possono arrivare subito i risultati perché quando si cambia così tanto si riparte sempre da zero. E poi va considerato che ci sono i contratti vecchi con una rosa che magari non è quella che aveva in mente questa dirigenza. Lazio?È un progetto che è iniziato da qualche anno e sta dando i suoi frutti”.