Giornata di presentazione per Ilija Nestorovski, nuovo attaccante dell'Udinese che quest'oggi in sala stampa ha spiegato i motivi che l'hanno spinto ad accettare l'offerta del club friulano: “Io vivo di calcio, lo guardo sempre e quindi l'Udinese la conoscevo, è una squadra forte e secondo me quest'anno dimostreremo di essere forti. Per me è un salto di qualità ovviamente, spero di ripagare la fiducia di tutti. Ho parlato prima con mister Tudor, mi ha detto di allenarmi al massimo e mi ha dato le indicazioni, si aspetta il massimo da me. Gli attaccanti quando sono giovani sbagliano tanto anche sotto la porta, poi con l'età arriva la calma sottorete e il gol. Quando ero a Palermo volevo riportare il Palermo in A, ora voglio portare l'Udinese in alto".