Nestorovski sorride, la Roma un po' meno: a dieci minuti dalla fine l'Udinese raddoppia, 0-2

L'Udinese vede la luce in fondo al tunnel: l'ultima vittoria è datata 12 gennaio, ma ora è sul 2-0, con un uomo in più, all'Olimpico contro la Roma. Ripartenza veloce di Fofana che allarga bene su De Paul che brucia Villar e la mette in mezzo per Nestorovski per il più facile dei gol. È notta fonda per i giallorossi, a meno dodici dal quarto posto occupato dall'Atalanta.