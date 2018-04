© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Neto, portiere brasiliano del Valencia, ai taccuini di Marca è tornato sulla sua avventura alla Juventus, club in cui ha militato dal 2015 al 2017: "In bianconero non mi sentivo a mio agio, volevo scrivere la mia storia e avevo bisogno di un posto che me lo permettesse. Quando passi due anni senza giocare, hai troppo tempo per pensare. Io l'ho fatto e sapevo cosa volevo: sono arrivato qui e ho sentito amore, passione e fiducia", ha detto Neto che prosegue sulla sua avventura in Spagna. "Sono molto contento e questo lo si vede poi anche in campo. Ho ritrovato la gioia dopo due anni in cui non ero contento di quello che stavo facendo. Qui ho trovato una buona squadra, idee nuove e un progetto interessante".