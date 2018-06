New York Times: il Milan va verso l'esclusione dalle coppe europee

© foto di Federico Gaetano

Gli organi investigativi in materia finanziaria dell'Uefa hanno consigliato di escludere il Milan dalle competizioni europee. È questa l'indiscrezione che rilancia il New York Times, molto attento alle vicende rossonere e alla situazione di Li Yonghong, in un clima di attesa e preoccupazione per la decisione sulla violazione da parte del Diavolo delle regole sul Fair Play finanziario.

Secondo il prestigioso quotidiano statunitense, "un'esclusione dalle competizioni continentali è probabile": il NYT cita due fonti interne all'UEFA. Le cui preoccupazioni riguarderebbero non soltanto il disavanzo nelle finanze rossonere, ma anche la solidità finanziaria di Li Yonghong. E il piano di rientro con il fondo Elliott viene considerato incerto. Ricordiamo che, in ambito UEFA, gli organi incaricati di indagare e decidere sono diversi e indipendenti. Ovviamente, però, le indicazioni degli inquirenti possono avere un peso non secondario sulla decisione finale.