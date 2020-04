Newcastle, la nuova proprietà valuterà Bruce a fine stagione. Allegri tra i possibili sostituti

Il Newcastle sta per passare nelle mani di un consorzio saudita guidato dal principe ereditario, Mohammed bin Salman, e il futuro del club sembra essere davvero roseo. La nuova proprietà pensa in grande e starebbe già guardando alla prossima stagione, promettendo grandi investimenti. A tenere banco in queste ore, però, è la posizione dell'attuale tecnico dei Magpies, Steve Bruce: secondo le infomazioni riportate da Sky Sports UK, il manager sarà valutato da qui al termine del campionato, e solo se i risultati saranno negativi non proseguirà la sua avventura. In lizza ci sono Massimiliano Allegri, Mauricio Pochettino e Rafa Benitez.