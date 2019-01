© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un vero e propri intrigo di mercato sta venendo a galla in queste ore fra Lazio, Newcastle e Monaco. Il club inglese infatti ha visto sfumare l’arrivo di Jordan Lukaku dai biancocelesti a causa di una differenza di ingaggio che ha fatto saltare in extremis lo sbarco del belga in Premier League. Per questo, come riferisce Sky Sport, il club inglese ha deciso di virare nuovamente su Antonio Barreca del Monaco, calciatore che era finito nel mirino proprio della Lazio per sostituire Lukaku.